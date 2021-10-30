Зарипов — о поражении от «Трактора»: в атаке создавали моменты, но реализация тоже нулевая

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:5).
«Что сказать. Это хоккей, бывает разное, на сегодняшний день подготовка команды на таком уровне. Оборону мы провалили полностью – три выхода «в ноль». В атаке, конечно, создавали моменты, но реализация тоже нулевая. Будем работать, хорошо, что сейчас только октябрь, ещё много времени до плей-офф, исправить ситуацию вполне реально.
Разговаривал с Гариповым после матча? Он сегодня молодец. Эмиль долго ждал своего шанса, тренерский штаб «Трактора» его предоставил, он полностью проявил себя с сильной стороны.
Две шайбы в начале сломали нас? Ничего не сломало. Да, шайбы быстрые, отыграться с 0:2 тяжело, но у нас впереди была вся игра. К сожалению, мы не смогли это сделать.
Роль столба на пятаке при большинстве? Надо везде себя пробовать. Я пропустил 5 игр, а сегодня мне дали шанс проявить себя. Куда меня поставили играть тренеры, там и хотел проявить себя.
Приятно играть в родном городе? Конечно. Знаю, что здесь многие переживают за меня, пусть даже и не в игре с «Трактором». Я всегда ко всем тепло отношусь», – цитирует Зарипова официальный сайт клуба.
- 30 октября 2021
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