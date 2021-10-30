Гарипов: если я скажу, что мне не хотелось обыграть «Ак Барс», то совру

Голкипер «Трактора» Эмиль Гарипов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:0).
«Начали здорово, забили два быстрых гола, заработали уверенность и стали играть по системе, как нам говорили тренеры. Если я скажу, что мне не хотелось обыграть «Ак Барс», то совру. Хотелось победить. В «Тракторе» мой брат Альберт Яруллин, и мне проще, чем раньше.
«Сухарь» придаст уверенности? Её придаёт только труд. Похвала Зарипова? Приятно, когда такой мастер отмечает твою игру. У меня тёплые отношения с Данисом и с другими ребятами в Казани. Когда я пришёл молодым в «Ак Барс», он меня сильно поддержал. Приятно, что наши отношения переросли в дружбу, и я желаю ему самого наилучшего в жизни, оставаться таким же честным и порядочным человеком», – цитирует Гарипова официальный сайт КХЛ.
- 30 октября 2021
-
21:07
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:52
-
18:41
-
18:16
-
17:59
-
17:25
-
17:20
-
16:49
-
16:32
-
16:12
-
15:56
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:54
-
14:36
-
14:18
-
13:43
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:43
-
12:25
-
12:18