Гарипов: если я скажу, что мне не хотелось обыграть «Ак Барс», то совру

Голкипер «Трактора» Эмиль Гарипов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:0).

«Начали здорово, забили два быстрых гола, заработали уверенность и стали играть по системе, как нам говорили тренеры. Если я скажу, что мне не хотелось обыграть «Ак Барс», то совру. Хотелось победить. В «Тракторе» мой брат Альберт Яруллин, и мне проще, чем раньше.

«Сухарь» придаст уверенности? Её придаёт только труд. Похвала Зарипова? Приятно, когда такой мастер отмечает твою игру. У меня тёплые отношения с Данисом и с другими ребятами в Казани. Когда я пришёл молодым в «Ак Барс», он меня сильно поддержал. Приятно, что наши отношения переросли в дружбу, и я желаю ему самого наилучшего в жизни, оставаться таким же честным и порядочным человеком», – цитирует Гарипова официальный сайт КХЛ.