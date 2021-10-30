Третья подряд победа Назарова. «Пока получается, держим». Видео

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился к игрокам команды в раздевалке после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Торпедо» (2:0).



«Пока получается, держим. Отдохнём завтра», — сказал Назаров в раздевалке.

Посмотреть видео можно в официальном канале ХК «Сочи» на YouTube. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Стоит отметить, что папаха – внутрикомандный приз лучшему игроку матча – достался нападающему сочинцев Артёму Николаеву, который оформил дубль, забросив единственные шайбы команды в матче.



В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает 11-е место, набрав 20 очков. В следующем матче «Сочи» 3 ноября дома встретится с «Куньлунь Ред Стар». Начало — в 19:30 мск.