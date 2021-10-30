«Сочи» выиграл три матча подряд с одним легионером в составе

Сегодня, 30 октября, в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимал нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Сочинцы выиграли три матча подряд с одним легионером в составе и впервые за долгое время покинули последнюю, 12-ю строчку в таблице.



Во всех трёх играх легионером был форвард Никита Феоктистов из Беларуси. Также ворота сочинцев защищал швед Магнус Хелльберг.



В текущем сезоне сочинцы провели 25 матчей и с 20 баллами поднялись на 11-ю строчку в таблице Западной конференции.



По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.

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