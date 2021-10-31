Гертл: Барабанов всегда был умным хоккеистом, который знает, что делать с шайбой

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поделился мнением об игре российского форварда Александра Барабанова после встречи с «Виннипег Джетс» (2:1, ОТ).



«В прошлом сезоне мы показывали неплохой хоккей вместе, но начало нынешнего вышло у Александра непростым. После травмы всегда непросто входить в ритм, однако он постепенно набирает форму. Он всегда был умным хоккеистом, который знает, что делать с шайбой и умеет читать игру. Сегодня он лишний раз доказал это, внеся солидный вклад в нашу победу», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский форвард Александр Барабанов за 19.44 на площадке сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».



Напомним, встреча завершилась победой «Шаркс» в овертайме. Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 3 ноября дома с «Баффало Сэйбрз».