Тренер «Шаркс»: Барабанов – талантливый игрок, которому надо проявлять себя каждый день
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Тренер «Сан-Хосе Шаркс Джон Маклин, руководивший командой вместо Боба Бугнера в матча с «Виннипег Джетс», поделился мнением об игре российского нападающего Александра Барабанова.
«Барабанов получил шанс сыграть с сильными партнёрами и сыграл очень хорошо. Это талантливый игрок, которому надо проявлять себя каждый день. Будем надеяться, что для него это станет трамплином», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.
Российский форвард Александр Барабанов за 19.44 на площадке сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Напомним, что встреча завершилась победой «Шаркс» в овертайме. Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 3 ноября дома с «Баффало Сэйбрз».
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