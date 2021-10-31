Никитин: сегодня игроки «Локомотива» были намного устойчивее к огрехам, заслуженная победа

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (4:2).



«Думаю, что ребята сегодня заслужили победу. Забили хорошие голы. Конечно, не обошлось без шероховатостей, но игра подразумевает ошибки. Самое главное, что сегодня были намного устойчивее к этим огрехам, заслуженно победили.



Игра Анисимова? Артём — центральный нападающий, для него это не стрессовая ситуация. Также сегодня его партнёры — центральные нападающие, поэтому где-то его подстраховывали. Современный хоккей в принципе такой. Надеемся, Артёму в этой позиции будет комфортно и он принесёт пользу команде.



Как скоро вернутся в строй Андре Петерссон и Егор Аверин? Петерссон ещё не тренируется с общей группой, а Егор вчера и сегодня уже тренировался с общей группе, поэтому, я думаю, к ближайшим матчам», — цитирует Никитина пресс-служба «Локомотива».