Плэтт — о первой шайбе за 22 игры: я знал, что этот момент настанет

Нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:3).



«Фантастический старт от нас. Получился классный матч. Знали, что «Динамо» ответит на две шайбы, ко всему были готовы. Думаю, болельщикам игра понравилась.



Фантастические эмоции от игры в Минске. Отличные воспоминания от арены, было приятно здесь играть.



Почему не особо радовался, когда забил? Из-за того, что раньше играл здесь? Это никак не связано. Для меня это такой же соперник, как и все.



Вы думаете я не пытался забить ещё? Это спорт, так происходит, у меня не всегда получается забивать. Я всегда стараюсь подводить себя под давление. Я знал, что этот момент настанет.



Почему отпраздновал гол в стиле Месси? Не могу такую параллель провести, – приводит слова Плэтта «Горобзор.ру».