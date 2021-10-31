Кудашов назвал причины поражения во встрече с рижским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной лиги с рижским «Динамо» (1:4).
«Первый период был более-менее равный. Во втором получили удаление. Пропустили гол. А дальше уже ничего не смогли создать, рижане хорошо оборонялись. Вроде и бросали, и лезли на ворота, но соперник играл самоотверженно. Не смогли взломать оборону», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.
Москвичи занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 24 матчей набрав 30 очков. Рижское «Динамо» — на десятой строчке Запада, имея в своём активе 23 балла после 24 сыгранных встреч.
В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с минскими одноклубниками (2 ноября), а латвийская команда примет ХК «Сочи» (5 ноября).
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