Кудашов назвал причины поражения во встрече с рижским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной лиги с рижским «Динамо» (1:4).



«Первый период был более-менее равный. Во втором получили удаление. Пропустили гол. А дальше уже ничего не смогли создать, рижане хорошо оборонялись. Вроде и бросали, и лезли на ворота, но соперник играл самоотверженно. Не смогли взломать оборону», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.



Москвичи занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 24 матчей набрав 30 очков. Рижское «Динамо» — на десятой строчке Запада, имея в своём активе 23 балла после 24 сыгранных встреч.



В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с минскими одноклубниками (2 ноября), а латвийская команда примет ХК «Сочи» (5 ноября).