«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, Гавриков без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.



В основное время победителя выявить не получилось, обе команды забросили по три шайбы.

В овертайме ни одна из команд исход встречи определить не смогла, по буллитам победили гости. В составе хозяев забивали Андреас Юнссон, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон. В составе победителей отличились Оливер Бьёркстранд, Патрик Лайне и Бун Дженнер. Российский защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Победу в серии буллитов «Коламбусу» принёс Якуб Ворачек.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.