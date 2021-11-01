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«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, Гавриков без очков

«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, Гавриков без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В основное время победителя выявить не получилось, обе команды забросили по три шайбы.

В овертайме ни одна из команд исход встречи определить не смогла, по буллитам победили гости. В составе хозяев забивали Андреас Юнссон, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон. В составе победителей отличились Оливер Бьёркстранд, Патрик Лайне и Бун Дженнер. Российский защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Победу в серии буллитов «Коламбусу» принёс Якуб Ворачек.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Юнссон (Братт, Суббэн) – 01:07' (5x5)   1:1 Бьёркстранд (Ворачек, Лайне) – 11:55' (5x4)   1:2 Лайне (Ворачек) – 14:54' (5x5)   2:2 Мерсер (Суббэн) – 28:37' (5x5)   3:2 Хэмилтон (Хишир, Заха) – 29:54' (5x5)   3:3 Дженнер – 54:35' (5x5)   3:4 Ворачек – 65:00' (ПБ)
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