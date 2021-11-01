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Лучший снайпер прошлого сезона КХЛ Яшкин не набрал очков за 7 матчей на старте сезона НХЛ

Лучший снайпер прошлого сезона КХЛ Яшкин не набрал очков за 7 матчей на старте сезона НХЛ
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Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин не сумел набрать результативных баллов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1:2).

В нынешнем сезоне 28-летний форвард имеет 0 очков результативности в семи сыгранных матчах.

Напомним, Яшкин летом стал игроком «Аризоны». Ранее выступал в КХЛ за «Динамо» (с 2019 года). В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив в 59 матчах регулярного чемпионата 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.

В Национальной хоккейной лиге Яшкин также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2011 году он был выбран «блюзменами» во втором раунде под общим 41-м номером.

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