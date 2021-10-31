«Каролина» одержала 8-ю победу подряд, обыграв дома «Аризону». У «Койотс» — 9 поражений

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Аризоной Койотс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



На шестой минуте форвард гостей Кристиан Фишер забросил первую шайбу в игре. Ему ассистировали Лоусон Круз и Шейн Гостисбер. На 37-й минуте сравнял счёт чешский форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас, голевая передача на счету Тони Деанджело и Джордана Мартинука.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Победную шайбу на 58-й минуте в большинстве забросил защитник хозяев Бретт Песке, результативные баллы также набрал Нечас и Сет Джарвис.



«Каролина» одержала восьмую победу в восьми встречах текущего сезона, набрав 16 очков. «Аризона» уступила во всех девяти сыгранных играх, имея в своём активе один балл.