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«Каролина» одержала 8-ю победу подряд, обыграв дома «Аризону». У «Койотс» — 9 поражений

«Каролина» одержала 8-ю победу подряд, обыграв дома «Аризону». У «Койотс» — 9 поражений
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«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Аризоной Койотс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На шестой минуте форвард гостей Кристиан Фишер забросил первую шайбу в игре. Ему ассистировали Лоусон Круз и Шейн Гостисбер. На 37-й минуте сравнял счёт чешский форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас, голевая передача на счету Тони Деанджело и Джордана Мартинука.

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Победную шайбу на 58-й минуте в большинстве забросил защитник хозяев Бретт Песке, результативные баллы также набрал Нечас и Сет Джарвис.

«Каролина» одержала восьмую победу в восьми встречах текущего сезона, набрав 16 очков. «Аризона» уступила во всех девяти сыгранных играх, имея в своём активе один балл.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Фишер (Круз, Гостисбер) – 05:44' (5x5)   1:1 Нечас (Деанджело, Мартинук) – 36:57' (5x5)   2:1 Песке (Нечас, Джарвис) – 57:33' (5x4)
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