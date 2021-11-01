Быков: Хартли мог бы поработать в сборной России хотя бы в роли консультанта

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об иностранных специалистах в сборной России.
«Чего стесняться? Живой пример перед глазами — Боб Хартли. Человек выигрывал Кубок Стэнли, добился успеха в Европе и у нас привёл «Авангард» к чемпионству. Он ведь у себя в клубе готовит игроков, которые будут за сборную России выступать. Думаете, он бы не согласился поучаствовать в работе нашего штаба на зимних Играх? Хотя бы в роли консультанта? Для него это был бы тоже новый вызов.
Его не зовут? Так надо это обсуждать на уровне ФХР и вообще в прессе. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Можно вспомнить Хиддинка в сборной России по футболу. Он добился реального результата. А кроме того, дал новые идеи, возможность развиваться.
Тут многое от подхода зависит. Можно просто тренера нанять, выжать из него всё, что полагается по контракту, распрощаться и забыть. А можно его методы изучать и в дальнейшем брать на вооружение. То есть надо самим быть более гибкими и умными. Не чудотворца из-за границы ждать, а человека, у которого есть шанс научиться реальным вещам. Хартли ведь не привёз же с собой четырёх канадцев — он работает с нашими молодыми специалистами. Так почему бы не использовать его опыт и в сборной?» – цитирует Быкова «Матч ТВ».
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