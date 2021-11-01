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Московское «Динамо» обменяло защитника в «Ладу»

Московское «Динамо» обменяло защитника в «Ладу»
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Московское «Динамо» обменяло защитника Армана Ирицяна в тольяттинскую «Ладу» и получила взамен денежную компенсацию, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне хоккеист выступал в молодёжной хоккейной лиге за молодёжку бело-голубых и провёл 15 встреч, в которых набрал 11 очков: забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

За главную команду хоккеист не сыграл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге.

«Лада» выступает в Высшей хоккейной лиге и после 19 игр занимает 25-е место в таблице. По итогам регулярного чемпионата ВХЛ 16 лучших команд выйдут в плей-офф, где сразятся за Кубок Петрова.

Следующую встречу тольяттинский клуб проведёт в Ханты-Мансийске с «Югрой» 7 ноября.

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