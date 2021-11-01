Московское «Динамо» обменяло защитника в «Ладу»
Поделиться
Московское «Динамо» обменяло защитника Армана Ирицяна в тольяттинскую «Ладу» и получила взамен денежную компенсацию, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне хоккеист выступал в молодёжной хоккейной лиге за молодёжку бело-голубых и провёл 15 встреч, в которых набрал 11 очков: забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.
За главную команду хоккеист не сыграл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге.
«Лада» выступает в Высшей хоккейной лиге и после 19 игр занимает 25-е место в таблице. По итогам регулярного чемпионата ВХЛ 16 лучших команд выйдут в плей-офф, где сразятся за Кубок Петрова.
Следующую встречу тольяттинский клуб проведёт в Ханты-Мансийске с «Югрой» 7 ноября.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:32
-
11:05
-
10:45
-
10:13
-
09:53
-
09:31
-
08:56
-
08:28
-
07:36
-
07:27
-
07:21
-
07:13
-
07:06
-
07:05
-
06:57
-
06:53
-
06:46
-
06:41
-
06:38
-
03:47
-
03:23
-
02:58
-
02:20
-
01:36
-
00:00
- 31 октября 2021
-
23:39
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:04
-
21:48
-
21:19
Партнерский контент