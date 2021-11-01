Голкипер «Трактора» Вилл представил новый шлем

Голкипер челябинского «Трактора» Роман Вилл представил новый шлем на сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Фотографию новой маски опубликовал официальный телеграм-канал «Трактора».



Шлем выполнен преимущественно в цветах клуба – чёрно-белых. На нижней части маски изображены инициалы хоккеиста – RW и игровой номер голкипера – 35.

Хоккеист проводит в «Тракторе» второй сезон. Чешский голкипер дебютировал в КХЛ 6 сентября 2020 года в матче с «Куньлунь Ред Стар».



Всего в Лиге Вилл провёл 60 встреч, одержал 26 побед и оформил пять шат-аутов. Его коэффициент надёжности 2.25, процент отражённых бросков — 92,3. Кроме того, на счету чешского голкипера «Трактора» четыре результативных передачи.

В текущем сезоне вратарь провёл 21 встречу, одна из которых завершилась сухой победой челябинцев.