Хелльберг, Лехтонен, Кузьменко и Рашевский — лучшие игроки девятой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 9-й недели чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём в четвертый раз в карьере признан Магнус Хелльберг («Сочи»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Хелльберга было нанесено 68 броска, из которых он отразил 97,06%. Коэффициент составил 0,67. В матче с «Торпедо» (2:0) Хелльберг в третий раз в сезоне сыграл на ноль. Хелльберг признавался лучшим вратарём недели в составе «Куньлунь Ред Стар» (один раз) и СКА (дважды).
Лучшим защитником в четвёртый раз в карьере признан Микко Лехтонен (СКА), набравший в трёх матчах три (1+2) очка. Лехтонен не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Защитник нанёс семь бросков по воротам, совершил два силовых приема, заблокировал один бросок, среднее игровое время составило 28 минут и 58 секунд. Лехтонен трижды признавался лучшим защитником недели, выступая за «Йокерит».
Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Андрей Кузьменко (СКА), набравший шесть (4+2) очков в трёх матчах недели. Кузьменко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Кузьменко сделал дубли в матчах с «Авангардом» (5:1) и московским «Динамо» (3:2), также он совершил один силовой прием, заблокировал два броска и дважды на нём нарушали правила. Впервые Кузьменко был признан лучшим нападающим на 12-й неделе сезона-2017/2018 в составе ЦСКА.
Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), набравший три (1+2) очка в трёх матчах недели. Рашевский нанес шесть бросков по воротам, совершил два силовых приема, среднее игровое время составляет 16 минут и 45 секунд.
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