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«Витязь» одержал седьмую победу в сезоне, в гостях обыграв «Трактор»

«Витязь» одержал седьмую победу в сезоне, в гостях обыграв «Трактор»
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Подмосковный «Витязь» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор». Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

На 13-й минуте чешский форвард хозяев Лукаш Седлак забросил первую шайбу в игре. Голевую передачу отдали Никита Тертышный и Виталий Абрамов. На 28-й минуте сравнял счёт нападающий Михаил Смолин с передачи Виталия Попова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 37-й минуте в большинстве финский форвард Нико Оямяки вывел гостей вперёд, ему ассистировали Миро Аалтонен и Илья Ежов. На 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» сравнял счёт нападающий Виталий Абрамов, результативные баллы также набрали Теэму Пулккинен и Лукаш Седлак.

На 58-й минуте победную шайбу в большинстве забросил Даниэль Одетт, голевой пас совершил Оямяки. Заключительный гол на последней минуте в пустые ворота забил Миро Аалтонен.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Седлак (Тертышный, Абрамов) – 12:21' (5x5)   1:1 Смолин (Попов) – 27:39' (5x5)   1:2 Оямяки (Аалтонен, Ежов) – 36:55' (5x4)   2:2 Абрамов (Пулккинен, Седлак) – 42:17' (5x4)   2:3 Одетт (Оямяки) – 57:56' (5x4)   2:4 Аалтонен (Оямяки) – 59:43' (5x5)
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