«Витязь» одержал седьмую победу в сезоне, в гостях обыграв «Трактор»

Подмосковный «Витязь» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор». Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
На 13-й минуте чешский форвард хозяев Лукаш Седлак забросил первую шайбу в игре. Голевую передачу отдали Никита Тертышный и Виталий Абрамов. На 28-й минуте сравнял счёт нападающий Михаил Смолин с передачи Виталия Попова.
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На 37-й минуте в большинстве финский форвард Нико Оямяки вывел гостей вперёд, ему ассистировали Миро Аалтонен и Илья Ежов. На 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» сравнял счёт нападающий Виталий Абрамов, результативные баллы также набрали Теэму Пулккинен и Лукаш Седлак.
На 58-й минуте победную шайбу в большинстве забросил Даниэль Одетт, голевой пас совершил Оямяки. Заключительный гол на последней минуте в пустые ворота забил Миро Аалтонен.
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