Спиридонов: не скажу, что «Сибирь» сыграла беззубо. Нужно выжимать больше из полумоментов

Нападающий «Сибири» Егор Спиридонов подвёл итоги матча с «Йокеритом» (0:2).



«Впечатления от первого матча не самые лучшие, потому что матч проиграли. Но благодарен тренерскому штабу и руководству, что дали шанс попробовать. И надо цепляться за шанс и ещё добавлять в игре.



Дебют не совсем неожиданный. Я до этой игры два дня катался с командой в пятёрке. Я знал, что сегодня буду играть. Сказывается ли долгое отсутствие игровой практики? Наверное, да. Потому что в том сезоне я из-за травмы много пропустил. Так что надо ещё добавлять и работать над собой, чтобы набрать лучшие кондиции.



Я не скажу, что прям беззубо сыграли. Где-то были полумоменты, из которых надо было выжимать больше за счёт правильных передач и действий.



Конечно, очень соскучился по игре, давно не играл. Реально очень хочется играть. Я ещё с «молодёжки» знаю, что трибуны в Новосибирске всегда заполнены. Когда мы еще со «Стальными Лисами» сюда приезжали, для меня тогда это был шок: столько людей на трибунах, такая поддержка молодёжной команды. И сегодня, когда выходили, безусловно, трибуны гнали вперед», — передаёт слова Спиридонова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.