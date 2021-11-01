«Монреаль» отправил Кофилда в АХЛ. Он набрал один результативный балл за 10 матчей
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«Монреаль Канадиенс» отправил форварда Коула Кофилда в фарм-клуб в АХЛ.
Как сообщает официальный сайт канадской команды, 20-летний игрок переведён в состав «Лаваль Рокет».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кофилд принял участие в десяти матчах, сделав в них одну голевую передачу при показателе полезности «-3». В среднем он проводил на льду 14 минут и 11 секунд.
В прошедшем сезоне он сыграл также в десяти встречах, набрав 5 (4+1) очков при полезности "-1". В розыгрыше Кубка Стэнли Кофилд в 20 играх набрал 12 (4+8) очков.
«Монреаль» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после десяти матчей набрав четыре очка. В следующей встрече подопечные Доминика Дюшарма сыграют дома с «Детройтом» (3 ноября).
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