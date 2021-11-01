«Куньлунь» обыграл в гостях «Нефтехимик», трижды уступая в счёте по ходу матча

Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в гостях переиграв «Нефтехимик». Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).
На 9-й минуте в большинстве первую шайбу в игре забросил форвард Евгений Митякин, ассистенты — Лукаш Клок и Марат Хайруллин. Сравнял счёт на 18-й минуте нападающий гостей Брэндон Ип, голевая передача на счету Джейсона Фрэма и Тайлера Вонга.
На 22-й минуте в большинстве «Нефтехимик» снова вышел вперёд, отметился Павел Порядин, ему ассистировали Егор Попов и Митякин. Через три минуты восстановил равновесие форвард «Куньлуня» Михаил Абрамов, передача на счету Итана Верека и Люка Локхарта.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В третий раз нижнекамский клуб повёл в счёте на 32-й минуте в ситуации «пять на четыре», отличился нападающий Егор Попов, результативные баллы также заработали Хайруллин и Клок. На 47-й минуте в большинстве «Куньлунь» забросил третью шайбу, благодаря усилиям Спенсера Фу. Голевой пас сделали Ип и Райан Спроул.
Впервые в игре пекинский клуб повёл на 48-й минуте, Ип сделал дубль. Голевую передачу отдали Локхарт и Верек. Увеличили отрыв в счёте подопечные Ивано Дзанатты на 54-й минуте, отличился Абрамов, оформив дубль.
«Куньлунь» одержал первую победу за последние девять матчей, после 24 матчей набрав 14 очков, расположившись на последней строчке таблицы Востока. «Нефтехимик» — на девятом месте Восточной конференции, имея в своём активе 21 балл после 24 встреч.
- 1 ноября 2021
-
22:58
-
22:44
-
22:32
-
22:13
-
21:57
-
21:34
-
21:21
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:33
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:33
-
16:21
-
16:01
-
15:11
-
14:56
-
14:46
-
14:20
-
14:12
-
14:03
-
13:29
-
12:44
-
12:43
-
12:15