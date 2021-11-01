«Куньлунь» обыграл в гостях «Нефтехимик», трижды уступая в счёте по ходу матча

Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в гостях переиграв «Нефтехимик». Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).



На 9-й минуте в большинстве первую шайбу в игре забросил форвард Евгений Митякин, ассистенты — Лукаш Клок и Марат Хайруллин. Сравнял счёт на 18-й минуте нападающий гостей Брэндон Ип, голевая передача на счету Джейсона Фрэма и Тайлера Вонга.



На 22-й минуте в большинстве «Нефтехимик» снова вышел вперёд, отметился Павел Порядин, ему ассистировали Егор Попов и Митякин. Через три минуты восстановил равновесие форвард «Куньлуня» Михаил Абрамов, передача на счету Итана Верека и Люка Локхарта.

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В третий раз нижнекамский клуб повёл в счёте на 32-й минуте в ситуации «пять на четыре», отличился нападающий Егор Попов, результативные баллы также заработали Хайруллин и Клок. На 47-й минуте в большинстве «Куньлунь» забросил третью шайбу, благодаря усилиям Спенсера Фу. Голевой пас сделали Ип и Райан Спроул.



Впервые в игре пекинский клуб повёл на 48-й минуте, Ип сделал дубль. Голевую передачу отдали Локхарт и Верек. Увеличили отрыв в счёте подопечные Ивано Дзанатты на 54-й минуте, отличился Абрамов, оформив дубль.



«Куньлунь» одержал первую победу за последние девять матчей, после 24 матчей набрав 14 очков, расположившись на последней строчке таблицы Востока. «Нефтехимик» — на девятом месте Восточной конференции, имея в своём активе 21 балл после 24 встреч.