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«Куньлунь» обыграл в гостях «Нефтехимик», трижды уступая в счёте по ходу матча

«Куньлунь» обыграл в гостях «Нефтехимик», трижды уступая в счёте по ходу матча
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Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в гостях переиграв «Нефтехимик». Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

На 9-й минуте в большинстве первую шайбу в игре забросил форвард Евгений Митякин, ассистенты — Лукаш Клок и Марат Хайруллин. Сравнял счёт на 18-й минуте нападающий гостей Брэндон Ип, голевая передача на счету Джейсона Фрэма и Тайлера Вонга.

На 22-й минуте в большинстве «Нефтехимик» снова вышел вперёд, отметился Павел Порядин, ему ассистировали Егор Попов и Митякин. Через три минуты восстановил равновесие форвард «Куньлуня» Михаил Абрамов, передача на счету Итана Верека и Люка Локхарта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В третий раз нижнекамский клуб повёл в счёте на 32-й минуте в ситуации «пять на четыре», отличился нападающий Егор Попов, результативные баллы также заработали Хайруллин и Клок. На 47-й минуте в большинстве «Куньлунь» забросил третью шайбу, благодаря усилиям Спенсера Фу. Голевой пас сделали Ип и Райан Спроул.

Впервые в игре пекинский клуб повёл на 48-й минуте, Ип сделал дубль. Голевую передачу отдали Локхарт и Верек. Увеличили отрыв в счёте подопечные Ивано Дзанатты на 54-й минуте, отличился Абрамов, оформив дубль.

«Куньлунь» одержал первую победу за последние девять матчей, после 24 матчей набрав 14 очков, расположившись на последней строчке таблицы Востока. «Нефтехимик» — на девятом месте Восточной конференции, имея в своём активе 21 балл после 24 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Митякин (Клок, Хайруллин) – 08:31' (5x4)   1:1 Ип (Фрэм, Вонг) – 17:25' (5x5)   2:1 Порядин (Попов, Митякин) – 21:58' (5x4)   2:2 Абрамов (Верек, Локхарт) – 25:11' (5x5)   3:2 Попов (Хайруллин, Клок) – 31:33' (5x4)   3:3 Фу (Ип, Спроул) – 46:15' (5x4)   3:4 Ип (Локхарт, Верек) – 47:40' (5x5)   3:5 Абрамов (Верек) – 53:55' (5x5)
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