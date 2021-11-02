«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», на счету Драйзайтля 2+2

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Сиэтл» терпит второе поражение подряд, а «Эдмонтон» добивается второй победы кряду.
В составе победителей забивали Леон Драйзайтль (дубль), Данкан Кит, Кайл Туррис и Кайлер Ямамото. За гостей отличились Джейден Шварц и Карсон Суси.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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