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«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», на счету Драйзайтля 2+2

«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», на счету Драйзайтля 2+2
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

«Сиэтл» терпит второе поражение подряд, а «Эдмонтон» добивается второй победы кряду.

В составе победителей забивали Леон Драйзайтль (дубль), Данкан Кит, Кайл Туррис и Кайлер Ямамото. За гостей отличились Джейден Шварц и Карсон Суси.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Драйзайтль (Бэрри) – 02:12' (5x5)   1:1 Шварц (Гурд, Джордано) – 04:09' (5x5)   2:1 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 06:01' (5x4)   3:1 Кит (Драйзайтль, Макдэвид) – 21:47' (5x5)   3:2 Суси (Бастиан, Олексяк) – 38:40' (5x5)   4:2 Туррис (Шор) – 42:57' (5x5)   5:2 Ямамото (Драйзайтль) – 52:22' (5x5)
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