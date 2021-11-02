Купер: Василевский сделал всё, чтобы нам не нужно было отыгрываться с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал игру Андрея Василевского, а также эпизод с двумя заблокированными бросками от Эрика Чернака.
«Никто не хочет оказаться в ситуации, когда тебе нужно отыгрываться. Василевский сделал всё, чтобы с нами этого не произошло. Он сыграл очень здорово, а мы сразу после этого забили. Так счёт стал не 2:0 в пользу «Вашингтона», а 1:1. И всё благодаря его своевременному спасению.
Чернак? Вот так и нужно побеждать в хоккейных матчах. Кто-то должен это делать, нужно много мужества, чтобы стоять там и принимать шайбу, чтобы она не попала в ворота», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
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