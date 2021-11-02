Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер: Василевский сделал всё, чтобы нам не нужно было отыгрываться с «Вашингтоном»

Купер: Василевский сделал всё, чтобы нам не нужно было отыгрываться с «Вашингтоном»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал игру Андрея Василевского, а также эпизод с двумя заблокированными бросками от Эрика Чернака.

«Никто не хочет оказаться в ситуации, когда тебе нужно отыгрываться. Василевский сделал всё, чтобы с нами этого не произошло. Он сыграл очень здорово, а мы сразу после этого забили. Так счёт стал не 2:0 в пользу «Вашингтона», а 1:1. И всё благодаря его своевременному спасению.

Чернак? Вот так и нужно побеждать в хоккейных матчах. Кто-то должен это делать, нужно много мужества, чтобы стоять там и принимать шайбу, чтобы она не попала в ворота», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Как он это сделал?! Сейв Василевского ловушкой — фантастика, Овечкин уже праздновал гол Как он это сделал?! Сейв Василевского ловушкой — фантастика, Овечкин уже праздновал гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021