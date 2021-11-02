НХЛ завершила расследование по делу обвинённого в расизме тренера «Автомобилиста» Питерса

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли объявил, что лига завершила расследование в отношении нынешнего главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста» Билла Питерса.



«Расследование завершено. Мы связывались с представителями Акима по поводу дальнейших шагов, если таковые потребуются. В последнее время сообщений на этот счёт не поступало», — приводит слова Дэйли Sportsnet.

Напомним, в ноябре 2019 года форвард Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд». Питерс покинул пост тренера «Калгари Флэймз» на фоне скандала с расистскими высказываниями, а в 2020 году возглавил «Автомобилист».