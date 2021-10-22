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У «Автомобилиста» 70 пропущенных шайб в сезоне. В КХЛ больше только у «Куньлуня» — 73

У «Автомобилиста» 70 пропущенных шайб в сезоне. В КХЛ больше только у «Куньлуня» — 73
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Таким образом, екатеринбуржская команда опустилась на предпоследнее, 23-е место по количеству пропущенных шайб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. У команды Билла Питерса 70 пропущенных голов после 22 проведённых матчей. В лиге больше пропустил только «Куньлунь Ред Стар» — 73. Тем не менее китайская команда провела лишь 20 встреч.

При этом екатеринбуржцы забросили 73 шайбы. По этому показателю они делят второе место в КХЛ с московским «Динамо». В лиге больше забитых голов только у «Металлурга» — 79.

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