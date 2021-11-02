Сборную Китая по хоккею не снимут с Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Мужская сборная Китая по хоккею не будет исключена с зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф на заседании Совета.

«Для прояснения ситуации ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтверждён конгрессом и остаётся неизменным. Мы работаем с китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить их право на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм», — приводит слова президента ИИХФ Люка Тардифа официальный сайт ИИХФ.

Как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, но они занимают лишь 32-е место в мировом рейтинге, не принимая участия в официальных матчах с 2019 года.



Китайская команда посеяна на Играх в группе А вместе со сборными Канады, США и Германии.