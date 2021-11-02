Александр Волков дебютирует за СКА, форварды «Металлурга» Голдобин и Зернов пропустят матч

СКА и «Металлург» объявили составы на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе СКА дебютирует нападающий Александр Волков. Форварды «Магнитки» Николай Голдобин и Денис Зернов пропустят матч.
СКА:
Юханссон (Самсонов);
Фантенберг — Кирсанов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;
Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Волков;
Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;
Смирнов, Тимкин — Воробьёв — Галимов; Цицюра.
«Металлург»:
Олкинуора (Кошечкин);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — КОшелев;
Маклюков — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Никонцев;
Пашнин — Минулин, Коростелёв — Коробкин — Карпов;
Николаев — Юров, Руденков — Неколенко — Акользин.
- 2 ноября 2021
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