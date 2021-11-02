Александр Волков дебютирует за СКА, форварды «Металлурга» Голдобин и Зернов пропустят матч

СКА и «Металлург» объявили составы на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе СКА дебютирует нападающий Александр Волков. Форварды «Магнитки» Николай Голдобин и Денис Зернов пропустят матч.



СКА:



Юханссон (Самсонов);

Фантенберг — Кирсанов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;

Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Волков;

Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;

Смирнов, Тимкин — Воробьёв — Галимов; Цицюра.

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — КОшелев;

Маклюков — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Никонцев;

Пашнин — Минулин, Коростелёв — Коробкин — Карпов;

Николаев — Юров, Руденков — Неколенко — Акользин.