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СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Александр Волков дебютирует за СКА, форварды «Металлурга» Голдобин и Зернов пропустят матч

Александр Волков дебютирует за СКА, форварды «Металлурга» Голдобин и Зернов пропустят матч
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СКА и «Металлург» объявили составы на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе СКА дебютирует нападающий Александр Волков. Форварды «Магнитки» Николай Голдобин и Денис Зернов пропустят матч.

СКА:

Юханссон (Самсонов);
Фантенберг — Кирсанов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;
Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Волков;
Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;
Смирнов, Тимкин — Воробьёв — Галимов; Цицюра.

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — КОшелев;
Маклюков — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Никонцев;
Пашнин — Минулин, Коростелёв — Коробкин — Карпов;
Николаев — Юров, Руденков — Неколенко — Акользин.

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