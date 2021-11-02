Минское «Динамо» сыграет с московским в три звена. Белорусы заявили на матч 14 полевых
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Московское и минское «Динамо» объявили составы на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится в столице Беларуси на стадионе «Минск-Арена» и начнётся в 19:10 мск.
Белорусская команда сыграет в три звена. Всего на матч минчане заявили 14 полевых игроков и двух вратарей.
«Динамо» Минск:
Колосов (Рыбар);
Линдхольм — Коробов, Теденбю — Усов — Стрёмвалль;
Дерябин — Альмквист, Алистров — Грайовац — Воронин;
Ерёменко, Буйницкий — Пинчук — Демков.
«Динамо» М:
Бочаров (Кульбаков);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Белов — Сергеев, Петунин — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Бойков, Тринкеев — Фисенко — Игумнов;
Новиков — Волков, Дидковский — Шашков — Муранов.
Ранее минчане лишились нападающего Марио Кемпе.
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