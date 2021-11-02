Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» сыграет с московским в три звена. Белорусы заявили на матч 14 полевых

Минское «Динамо» сыграет с московским в три звена. Белорусы заявили на матч 14 полевых
Комментарии

Московское и минское «Динамо» объявили составы на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится в столице Беларуси на стадионе «Минск-Арена» и начнётся в 19:10 мск.

Белорусская команда сыграет в три звена. Всего на матч минчане заявили 14 полевых игроков и двух вратарей.

«Динамо» Минск:

Колосов (Рыбар);
Линдхольм — Коробов, Теденбю — Усов — Стрёмвалль;
Дерябин — Альмквист, Алистров — Грайовац — Воронин;
Ерёменко, Буйницкий — Пинчук — Демков.

«Динамо» М:

Бочаров (Кульбаков);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Белов — Сергеев, Петунин — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Бойков, Тринкеев — Фисенко — Игумнов;
Новиков — Волков, Дидковский — Шашков — Муранов.

Ранее минчане лишились нападающего Марио Кемпе.

Новость по теме
Минское «Динамо» добавило форварда Марио Кемпе в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021