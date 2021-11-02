Минское «Динамо» сыграет с московским в три звена. Белорусы заявили на матч 14 полевых

Московское и минское «Динамо» объявили составы на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится в столице Беларуси на стадионе «Минск-Арена» и начнётся в 19:10 мск.

Белорусская команда сыграет в три звена. Всего на матч минчане заявили 14 полевых игроков и двух вратарей.

«Динамо» Минск:

Колосов (Рыбар);

Линдхольм — Коробов, Теденбю — Усов — Стрёмвалль;

Дерябин — Альмквист, Алистров — Грайовац — Воронин;

Ерёменко, Буйницкий — Пинчук — Демков.

«Динамо» М:



Бочаров (Кульбаков);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Ведин;

Белов — Сергеев, Петунин — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Бойков, Тринкеев — Фисенко — Игумнов;

Новиков — Волков, Дидковский — Шашков — Муранов.

Ранее минчане лишились нападающего Марио Кемпе.