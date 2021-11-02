Минское «Динамо» добавило форварда Марио Кемпе в список травмированных

Шведский нападающий минского «Динамо» Марио Кемпе добавлен в список травмированных, сообщается в официальном телеграм-канале белорусской команды.



Форвард пропустит сегодняшнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».



На данный момент в «лазарете» минчан находятся ещё два хоккеиста: Игорь Мартынов и Якуб Крейчик.

Напомним, сегодня, 2 ноября, минское «Динамо» примет московских одноклубников. Встреча состоится на «Минск-Арене» и начнётся в 19:10 мск.

В текущем сезоне 33-летний Кемпе принял участие в двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+4» и 12 минутах штрафного времени.