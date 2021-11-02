Минское «Динамо» добавило форварда Марио Кемпе в список травмированных
Поделиться
Шведский нападающий минского «Динамо» Марио Кемпе добавлен в список травмированных, сообщается в официальном телеграм-канале белорусской команды.
Форвард пропустит сегодняшнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
На данный момент в «лазарете» минчан находятся ещё два хоккеиста: Игорь Мартынов и Якуб Крейчик.
Напомним, сегодня, 2 ноября, минское «Динамо» примет московских одноклубников. Встреча состоится на «Минск-Арене» и начнётся в 19:10 мск.
В текущем сезоне 33-летний Кемпе принял участие в двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+4» и 12 минутах штрафного времени.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
16:55
-
16:42
-
16:29
-
15:49
-
15:35
-
15:10
-
14:49
-
14:21
-
14:12
-
13:39
-
13:28
-
13:24
-
12:57
-
12:28
-
12:21
-
12:12
-
11:47
-
11:42
-
11:26
-
11:17
-
10:50
-
10:28
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:35
-
08:18
-
07:09
-
07:02
-
06:30
-
05:55
-
05:35
-
05:24
Партнерский контент