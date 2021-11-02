Пять игроков «Сочи» близки к возвращению в строй после травм

Ряд игроков «Сочи» близок к возвращению в строй после травм, сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.

Сегодня, 2 ноября, на льду без ограничений работали Янис Якс, Мартин Бакош, Давид Рундблад, Александр Жабреев, Джей Си Липон, пропустившие последние матчи «Сочи». Отмечается, что решение об их участии в ближайших встречах примет тренерский штаб. До перерыва в чемпионате «леопардам» предстоит сыграть дома с «Куньлунь Ред Стар» (3 ноября) и на выезде с рижским «Динамо» (5 ноября) и «Торпедо» (7 ноября).

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 30 октября в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).