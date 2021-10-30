«Сочи» обыграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд, Николаев оформил дубль

Сегодня, 30 октября, в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимал нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

На 48-й минуте Артём Николаев с передачи Кирилла Петькова открыл счёт в матче, на 59-й хоккеист из своей зоны поразил пустые ворота соперника.

Таким образом, сочинцы продлили серию побед до трёх матчей, нижегородцы проиграли третий матч подряд.

В текущем сезоне нижегородцы провели 24 игры и набрали в них 23 очка, расположившись на девятом месте в таблице Западной конференции. Сочинцы с 20 баллами поднялись на 11-ю строчку в той же конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.