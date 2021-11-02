Овечкин, Шестёркин и Андрей Свечников названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вошли в число трёх звёзд октября среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.

Овечкин в восьми матчах месяца набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Он обогнал Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории и вышел на чистое пятое место. Два гола Овечкин забросил в большинстве, один в меньшинстве, с девятью шайбами он лидирует в списке снайперов сезона.

Шестёркин выиграл пять из семи матчей в октябре, оформив один «сухарь». По коэффициенту надёжности (1,7) и проценту отражённых бросков (94,7) Шестёркин занимает четвёртое место в лиге среди вратарей, которые провели не менее четырёх матчей. Кроме того, Игорь делит третье место в лиге по количеству побед.

Свечников набрал 11 (7+4) очков в 8 матчах при показателе полезности «+8», одна из его шайб стала победной. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Каролины», которая пока не проиграла ни одной встречи.