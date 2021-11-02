Овечкин, Шестёркин и Андрей Свечников названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вошли в число трёх звёзд октября среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.
Овечкин в восьми матчах месяца набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Он обогнал Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории и вышел на чистое пятое место. Два гола Овечкин забросил в большинстве, один в меньшинстве, с девятью шайбами он лидирует в списке снайперов сезона.
Шестёркин выиграл пять из семи матчей в октябре, оформив один «сухарь». По коэффициенту надёжности (1,7) и проценту отражённых бросков (94,7) Шестёркин занимает четвёртое место в лиге среди вратарей, которые провели не менее четырёх матчей. Кроме того, Игорь делит третье место в лиге по количеству побед.
Свечников набрал 11 (7+4) очков в 8 матчах при показателе полезности «+8», одна из его шайб стала победной. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Каролины», которая пока не проиграла ни одной встречи.
- 2 ноября 2021
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:22
-
19:04
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:07
-
17:46
-
17:42
-
17:22
-
16:55
-
16:42
-
16:29
-
15:49
-
15:35
-
15:10
-
14:49
-
14:21
-
14:12
-
13:39
-
13:28
-
13:24
-
12:57
-
12:28
-
12:21
-
12:12
-
11:47
-
11:42
-
11:26
-
11:17
-
10:50
-
10:28