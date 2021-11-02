Шипачёв — о матче с минским «Динамо»: не было пустых ворот… Они не сняли, но я ждал!

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал итоги встречи с минчанами (7:3).
«Спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Я очень благодарен им. Отмечу соперника, который играл в усечённом составе. Они бились, старались. Пацаны — красавцы. Мы хорошо забили свои моменты. В защите безобразно сыграли, Ванька Бочаров — большой молодец. Нам победа нужна была. Два очка взяли, едем дальше.
Что помешало больше очков набрать или забить? Они же вратари. Там не было пустых ворот, я обычно по пустым бросаю… Они не сняли, но я ждал! Одно большинство реализовали? Я даю Галию, он чего-то не забрасывает. На самом деле, Минск хорошо в меньшинстве играл. Вратарь тоже сделал своё дело», — приводит слова Шипачёва официальный телеграм-канал москвичей.
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