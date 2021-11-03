«Торонто» обыграл «Вегас», Евгений Дадонов – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Остон Мэттьюс и ещё по разу отличились Митчелл Марнер и Вильям Нюландер. Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов очков в этой встрече не набрал.

«Торонто» одержал третью победу подряд в НХЛ. «Вегас» прервал серию побед из трёх матчей.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Вегас» сыграет с «Оттавой Сенаторз». Оба матча пройдут 5 ноября.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.