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«Аризона» проиграла «Филадельфии», продлив серию поражений до десяти матчей

«Аризона» проиграла «Филадельфии», продлив серию поражений до десяти матчей
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье, Скотт Лотон и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов очков в этой встрече не набрал. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Филадельфия» одержала третью победу за последние четыре матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела десятое поражение подряд.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:0.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кутюрье (Конечны, Жиру) – 46:54' (5x5)   2:0 Лотон (ван Римсдайк, Браун) – 57:51' (5x5)   3:0 Жиру (Кутюрье, Санхайм) – 58:23' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Судзуки (Тоффоли, Питри) – 02:06' (5x5)   2:0 Андерсон (Судзуки, Галлахер) – 09:18' (5x5)   3:0 Галлахер (Тоффоли, Судзуки) – 57:59' (en)
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