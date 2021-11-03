«Аризона» проиграла «Филадельфии», продлив серию поражений до десяти матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье, Скотт Лотон и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов очков в этой встрече не набрал. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Филадельфия» одержала третью победу за последние четыре матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела десятое поражение подряд.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:0.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.