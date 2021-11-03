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Первый в сезоне гол Капризова принёс победу «Миннесоте» в овертайме матча с «Оттавой»

Первый в сезоне гол Капризова принёс победу «Миннесоте» в овертайме матча с «Оттавой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Маркус Фолиньо (дубль), Кален Эддисон, Нико Штурм и Кирилл Капризов. Россиянин, отличившись в овертайме, забросил первую шайбу в сезоне. За гостей отличились Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) – 03:57' (5x5)   2:0 Эддисон (Капризов, Меррилл) – 04:24' (5x5)   2:1 Пол (Браун, Форментон) – 10:48' (5x5)   3:1 Штурм (Куликов, Фиала) – 13:35' (5x5)   3:2 Батерсон (Дель Зотто, Норрис) – 22:12' (5x5)   3:3 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 23:23' (5x4)   3:4 Тирни (Эннис, Дель Зотто) – 27:48' (5x5)   4:4 Фолиньо (Дамба, Бродин) – 30:10' (5x4)   5:4 Капризов (Фиала) – 62:02' (3x3)
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