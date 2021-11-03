Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» дома разгромил «Нью-Джерси»

«Анахайм» дома разгромил «Нью-Джерси»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Трой Терри (отметился дублем), Райан Гецлаф и Исак Лундестрём.

Следующий матч «Анахайм» дома проведёт с «Аризона Койотс», а «Нью-Джерси» отправится в гости к «Лос-Анджелес Кингз». Обе встречи пройдут 6 ноября в 5:00 и 5:30 по мск.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гецлаф (Фаулер, Леттьери) – 12:05' (5x4)   2:0 Терри (Гецлаф, Шаттенкирк) – 23:48' (5x3)   3:0 Терри (Гецлаф) – 43:38' (5x5)   4:0 Лундестрём (Грант) – 47:19' (4x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021