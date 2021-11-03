«Анахайм» дома разгромил «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.



В составе победителей забивали Трой Терри (отметился дублем), Райан Гецлаф и Исак Лундестрём.



Следующий матч «Анахайм» дома проведёт с «Аризона Койотс», а «Нью-Джерси» отправится в гости к «Лос-Анджелес Кингз». Обе встречи пройдут 6 ноября в 5:00 и 5:30 по мск.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.