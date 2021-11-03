Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 3 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 3 ноября.
В Восточной конференции первое место по-прежнему занимает «Флорида Пантерз», набравшая после девяти матчей 17 очков. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 16 баллов после восьми встреч. На третьей строчке — «Нью-Йорк Рейнджерс», уступивший в овертайме «Ванкувер Кэнакс» (2:3) и отстающий от второго места на два очка при десяти сыгранных матчах. Строчкой ниже располагается «Вашингтон Кэпиталз», у которого 13 баллов после девяти встреч.
На Западе лидирует «Эдмонтон Ойлерз», у которого 14 очков в восьми играх. На второй строчке находится «Калгари Флэймз», сравнявшийся с «Эдмонтоном» после поражения в овертайме от «Нэшвилл Предаторз». Третье место занимает «Сент-Луис Блюз», набравший 12 баллов после семи матчей. Столько же очков у «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесоты Уайлд» и «Виннипег Джетс». Эти команды провели по девять матчей.
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