Е. Свечников: Виннипег возвращает меня мыслями в моё детство в Сибири

Нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников рассказал об адаптации в новой команде.



«Я получаю огромное удовольствие от пребывания в Виннипеге, который в каком-то смысле возвращает меня мыслями в моё детство в Сибири. Меня тут отлично приняли, как в самом клубе, так и обычные болельщики.



Да, я родился в Южно-Сахалинске, но, когда мне был год, мы переехали в Сибирь. И там я рос до 12 лет, начал играть в хоккей, там же родился мой брат Андрей. Потом мы переехали в Москву, где провели некоторое время, а затем перебрались в Казань. Именно там сейчас и находится мой дом, там живут родители, которые не жалели сил и средств, чтобы поднять нас на ноги и обеспечить нам хоккейную карьеру, о которой мы мечтали.



Многие, наверное, считают, что я подписал пробное соглашение из-за того, что был не слишком хорош. Однако в действительности причина в моей травме плеча. И на самом деле мнение скептиков не имеет значения. Важно лишь, что я чувствовал сам. Я очень хотел показать в тренировочном лагере все, на что способен. И рад, что в «Виннипеге» у меня появился шанс это сделать.



Начало хорошее, но это всего лишь начало. Впереди целый сезон, в котором будут синяки и шишки, взлёты и падения. Мы наладили неплохое взаимодействие с Дюбуа и Коннором, надеюсь, продолжим его оттачивать дальше.



В «Кейп-Бретоне» было, возможно, лучшее время в жизни. В юниорах нет давления, многое получается само собой, видятся блестящие перспективы… Мы получали настоящее удовольствие от хоккея, играя вместе.



Дюбуа всегда был бойцом, крупным парнем, который умеет вести игру. Мы втроем с моим русским другом Максом Лазаревым имели отличную «химию», здорово играли, набирали много очков… Надеюсь, Дуби и сейчас поможет мне больше забивать», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.