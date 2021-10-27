«Виннипег» вырвал победу у «Анахайма» в концовке матча, шайба на счету Свечникова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3, забросив две шайбы на последних минутах встречи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников, Эндрю Копп, Николай Элерс и Пол Штястны. Свечников за 13.52 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Анахайм» голы забили Сонни Милано, Джош Мэнсон и Тревор Зеграс.

Таким образом «Анахайм» продлил свою серию поражений до четырёх. Следующий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Дакс» проведут дома 29 октября с «Баффало Сэйбрз», а «Виннипег» в этот же день в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».