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«Виннипег» вырвал победу у «Анахайма» в концовке матча, шайба на счету Свечникова

«Виннипег» вырвал победу у «Анахайма» в концовке матча, шайба на счету Свечникова
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3, забросив две шайбы на последних минутах встречи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников, Эндрю Копп, Николай Элерс и Пол Штястны. Свечников за 13.52 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Анахайм» голы забили Сонни Милано, Джош Мэнсон и Тревор Зеграс.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Свечников (Дюбуа, Коннор) – 22:07' (5x5)   1:1 Милано (Зеграс) – 25:04' (5x5)   2:1 Мэнсон – 41:39' (5x5)   2:2 Копп – 45:24' (5x5)   3:2 Зеграс (Милано) – 52:15' (5x5)   3:3 Элерс (Копп) – 58:40' (6x5)   3:4 Штястны (Элерс, Копп) – 58:59' (5x5)

Таким образом «Анахайм» продлил свою серию поражений до четырёх. Следующий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Дакс» проведут дома 29 октября с «Баффало Сэйбрз», а «Виннипег» в этот же день в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

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