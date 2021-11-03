Плотников: не думаю об Олимпиаде. Чем больше думаешь, тем хуже становится твоя игра

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников рассказал о мыслях об Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай).
«Для любого хоккеиста выступать за сборную на Олимпиаде — большая честь. Но я не думаю об этом, потому что чем больше ты об этом думаешь, тем хуже, как правило, становится твоя игра. Надо просто делать свою работу, а тренеры решат, кто поедет, а кто — нет.
Добавит ли красок приезд игроков из НХЛ? Безусловно, с такими игроками турнир станет более ярким, насыщенным и интересным. Конечно, это только плюс для ИИХФ, Олимпиады и всех зрителей.
Как нахожу эмоции на выступление за сборную? На игры за сборную не надо искать какую-то дополнительную мотивацию. Ты понимаешь, что представляешь всю страну, свой клуб и свою фамилию. Просто выходишь и стараешься отработать от и до», – цитирует Плотникова официальный сайт ЦСКА.
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