КХЛ отменила штраф форварда «Локомотива» Буше и наказала защитника «Спартака» Никишина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды в двух матчах.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, по итогам встречи «Торпедо» — «Локомотив» (3:2), на основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ярославцев Рида Буше по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Спартака» Александра Никишина в матче с «Северсталью» (2:3, бул.) по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».