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Главный тренер «Питтсбурга» сообщил, что Кросби и Дюмулин заболели коронавирусом

Главный тренер «Питтсбурга» сообщил, что Кросби и Дюмулин заболели коронавирусом
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что защитник клуба Брайан Дюмулин и нападающий Сидни Кросби заболели коронавирусом, передаёт слова наставника в «Твиттере» журналист Джош Йохе.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Дюмулин принял участие в восьми играх, сделав в них одну голевую передачу при общей полезности "-4". Кросби принял участие в одной встрече с «Нью-Джерси» (2:4), не отличившись результативными действиями при показателе полезности "-3"

34-летний нападающий пропустил начало регулярного чемпионата, восстанавливаясь после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября.

«Питтсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после восьми матчей набрав восемь очков.

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