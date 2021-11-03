Главный тренер «Питтсбурга» сообщил, что Кросби и Дюмулин заболели коронавирусом

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что защитник клуба Брайан Дюмулин и нападающий Сидни Кросби заболели коронавирусом, передаёт слова наставника в «Твиттере» журналист Джош Йохе.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Дюмулин принял участие в восьми играх, сделав в них одну голевую передачу при общей полезности "-4". Кросби принял участие в одной встрече с «Нью-Джерси» (2:4), не отличившись результативными действиями при показателе полезности "-3"



34-летний нападающий пропустил начало регулярного чемпионата, восстанавливаясь после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября.



«Питтсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после восьми матчей набрав восемь очков.