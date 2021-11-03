Занатта: «Сочи» был действительно не хуже «Куньлуня». Нам просто чуть больше повезло

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (3:1).



«Тяжёлая игра, команда «Сочи» играла очень хорошо. Первые десять минут мы выстояли только благодаря нашему голкиперу, и во втором периоде было немало опасных моментов. Нам удалось использовать парочку контратак. Гол в пустые ворота – это всегда неприятно для пропускающей команды, но это часть игры.



В целом, мои поздравления «Сочи» с хорошей игрой, команда была действительно не хуже. Нам просто чуть больше повезло», — цитирует Занатту официальный сайт «Сочи».



«Куньлунь» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, после 25 матчей набрав 16 очков. В следующей встрече китайский клуб сыграет дома с «Сибирью» (6 ноября).