В отпуск раньше всех? 8 команд КХЛ, пока не попадающих в плей-офф

Скоро в КХЛ наступит пауза на Евротур – сборная России отправится в Финляндию, где выступит на Кубке Карьяла. Самое время подводить промежуточные итоги в регулярном чемпионате. Сегодня расскажем про команды, которые пока что находятся вне зоны плей-офф. Какие выводы сделаны и у кого есть шансы улучшить своё положение?

Западная конференция

9-е место

«Торпедо»

У торпедовцев хороший состав, есть люди вроде Дамира Жафярова, способные забрасывать много шайб и приносить результат. Именно поэтому нахождение нижегородцев за пределами кубковой восьмёрки выглядит странно. Похоже, в клубе назревают изменения, ведь вопросов к главному тренеру Дэвиду Немировски всё больше. Конечно, Нижний Новгород просто обязан быть в плей-офф, но если не делать выводов, то кризис может затянуться. Последние три матча торпедовцами проиграны. Впереди шестиматчевая домашняя серия.

10-е место

«Динамо» (Рига)

Сразу после ухода Сергея Зубова с поста главного тренера рижан команда буквально провалилась, разгромно проиграв «Йокериту» (0:8). Казалось, что полного краха не избежать, однако динамовцы смогли встрепенуться. Сперва вырвали один балл в игре с грозным СКА, уступив лишь по буллитам, а затем и вовсе обыграли московское «Динамо». Да, у команды Алексея Кудашова не лучшие времена, но победа над таким соперником всё равно показательна. Значит, шансы улучшить своё турнирное положение у Риги всё-таки есть, хотя попасть в плей-офф при серьёзной конкуренции на Западе будет сложно.

11-е место

ХК «Сочи»

В «Сочи» пришёл работать Андрей Назаров и сразу начал наводить в команде порядок. По сравнению со стартом сезона теперь на сочинцев приятно смотреть, ребята бьются и добыли уже три победы подряд. «Леопарды» ушли с последнего места на Западе и всерьёз намерены побороться за попадание в плей-офф. Дополнительно стоит отметить, что у южного клуба очень много травмированных и заболевших, но, несмотря на это, сочинцы продолжают побеждать. Не просто так Назарова называют антикризисным тренером и специалистом, отлично работающим с молодёжью. Нынешний пример это снова доказывает.

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

12-е место

«Витязь»

Клуб из Подольска выглядит как-то серо. Либо подмосковному коллективу не хватает энергии и эмоций, или же у Юрия Бабенко недостаточно тренерского опыта. По составу «Витязь» точно не худшая команда лиги, а вот по игре в последнее время всё больше вопросов. «Витязи» проиграли прямым конкурентам из ХК «Сочи», а теперь заваливают выездную серию. Такими темпами о попадании в восьмёрку сильнейших не может идти и речи. Похоже, в ближайшее время в Подольске могут начаться кадровые изменения. Они явно напрашиваются.

Восточная конференция

9-е место

«Нефтехимик»

Вспоминаются времена, когда в «Нефтехимике» сорили деньгами и давали игрокам «жирные» контракты. Теперь об этом не может идти и речи, а бюджет нижнекамцев один из самых низких в КХЛ. Разумеется, это сказывается и на составе, который нынче похож на уровень ВХЛ. В таких условиях Олег Леонтьев и его помощники проделывают неплохую работу, а команда вместе с «Сибирью», «Барысом» и «Амуром» будет бороться за место в плей-офф в нижней части Восточной конференции.

10-е место

«Амур»

В «Амуре», как и в «Сочи», сработали тренерские перемены. При Владимире Воробьёве у руля хабаровчане выглядели слабо и были обречены на провал. Сейчас дальневосточников точно не назовёшь фаворитом в борьбе за путёвку в плей-офф, однако появилась хоть какая-то игра, начали приходить победы. Работы у Михаила Кравеца по-прежнему непочатый край, а за результат продолжат спрашивать. Перспективы, конечно, не самые весёлые. Тем более что впереди у «тигров» сложные встречи с топ-клубами и длительная выездная серия.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

11-е место

«Адмирал»

Не видно, за счёт чего «Адмирал» собирается выбираться из ямы, в которую угодила команда. Состав слабый, тренерская встряска после возвращения во Владивосток Александра Андриевского была заметна только на начальной стадии. В последних 10 матчах команда победила лишь дважды, а с нападением у «Адмирала» явно возникают проблемы. Впрочем, как и со всеми другими линиями. Трудно рассчитывать на удачное выступление с таким бюджетом и подбором игроков, но посмотрите, например, на «Северсталь».

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12-е место

«Куньлунь Ред Стар»

«Куньлунь» – главное недоразумение в КХЛ. Клуб без задач, без нормальной игры и с непонятным тренерским штабом. Думается, что после Олимпиады нахождение «драконов» в составе участников лиги окончательно потеряет смысл. Лучше уж вернуть из Высшей лиги новокузнецкий «Металлург» или «Ладу». Китайская команда проиграла уже восемь матчей подряд, пропуская какое-то запредельное количество шайб. Конечно, ни о каком попадании в плей-офф здесь не может идти и речи. Хоккеисты «Куньлуня», наверное, уже сейчас думают, как бы поскорее закончить регулярку и поскорее разбежаться в разные стороны.