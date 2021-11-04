Шестёркин: шансов сыграть на ОИ у меня один на миллион. Попасть в состав будет честью

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о возможном выступлении в составе сборной России на Олимпийских играх 2022 года.
«Я стараюсь концентрироваться на своей игре и не думать об Олимпиаде. Если меня вызовут, буду рад. Понимаю, что шансов сыграть у меня один на миллион, у нас очень много прекрасных вратарей, которые достойны играть там и будут играть там 100%. Хотя бы просто попасть в состав олимпийской сборной будет большой честью. Но я стараюсь думать о своём сезоне и показывать свою лучшую игру, чтобы был шанс получить вызов», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе B вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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