Вудкрофта не будет на скамейке «Динамо» Мн два матча. Ранее сообщалось о вирусе в команде

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пропустит два ближайших матча команды из-за недомогания, сообщае официальный сайт минского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера станет Павел Перепехин.



«Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт 3 ноября прошел дополнительное тестирование на COVID-19 и получил отрицательный результат. Однако из-за недомогания он и тренер Андрей Мезин пропустят две ближайшие игры «зубров». Оба остаются на связи с тренерским штабом и игроками, дистанционно принимают участие в подготовке к матчам», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее команда отправилась на выездные матчи без 13 игроков основного состава.

Следующие две встречи минчане проведут с «Торпедо» (4 ноября) и «Спартаком» (6 ноября).