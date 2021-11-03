Минское «Динамо» отправилось на выездные матчи без 15 игроков основного состава

Минское «Динамо» объявило состав на выездные матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4 ноября) и «Спартаком» (6 ноября).



Как сообщает телеграм-канал клуба, в выездном составе находится 20 хоккеистов:



Вратари: Патрик Рыбар, Ян Шостак.

Защитники: Владислав Ерёменко, Дмитрий Дерябин, Адам Альмквист, Дмитрий Коробов.

Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Кирилл Воронин, Виталий Пинчук, Артём Демков, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Тайлер Граовац, Маттиас Теденбю, Мальте Стрёмвалль, Тэйлор Бек, Мирослав Михалев, Никита Пышкайло, Даниил Степанов.



Из «Динамо-Молодечно» в состав вернулся Сергей Кузнецов. Также из фарм-клуба вызваны Мирослав Михалев, Никита Пышкайло и Даниил Степанов, они присоединятся к команде завтра в Нижнем Новгороде.



В Минске остались травмированные Якуб Крейчик, Марио Кемпе, Игорь Мартынов. Также после повреждений восстанавливаются Илья Шинкевич и Роман Горбунов.



Сообщается, что по медицинским показаниям не смогли отправиться на выезд Алексей Колосов, Сергей Большаков, Антон Линдхольм, Лукас Бенгтссон, Илья Шинкевич, Сергей Сапего, Роман Горбунов, Денис Мосалёв, Александр Суворов, Павел Варфоломеев – они прошли повторное тестирование на COVID-19 и получили отрицательные результаты. Но их текущее состояние не позволяет тренироваться и играть в полную силу.

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