«Вегас» официально объявил об обмене Айкела из «Баффало» на Така, Кребса и два драфт-пика

«Вегас Голден Найтс» официально объявил о трансфере форварда Джека Айкела из «Баффало Сэйбрз». В обмен «клинки» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.
Пост доступен в официальном «твиттере» «Вегас Голден Найтс».
Напомним, сегодня, 4 ноября, инсайдер Даррен Дрегер сообщал о том, что стороны договорились о сделке.
Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн был рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступал пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».
Также сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» поможет Джеку Айкелу сделать операцию по замене искусственного межпозвоночного диска. Ожидается, что форвард вернётся в строй после олимпийского перерыва.
- 4 ноября 2021
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