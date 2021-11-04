«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс». У команды Мартемьянова 5 побед в 6 последних матчах
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Сибирь» на «Татнефть-Арене» в Казани. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 36-й минуте встречи Михал Чайковски вывел «Сибирь» вперёд благодаря голу в формате 5x3. Ему ассистировали Ник Шор и Олег Ли.
Отметим, что подопечные Андрея Мартемьянова одержали 5 побед в 6 последних матчах и поднялись на 8-е место в Восточной rонференции.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Чайковски (Шор, Ли) – 35:03' (5x3) 0:2 Ли (Пьянов) – 58:09' (5x5)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на выезде сыграет с «Куньлунем». Встреча пройдёт 6 ноября. Казанский клуб дома примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Игра тоже состоится 6 ноября.
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