«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс». У команды Мартемьянова 5 побед в 6 последних матчах

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Сибирь» на «Татнефть-Арене» в Казани. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 36-й минуте встречи Михал Чайковски вывел «Сибирь» вперёд благодаря голу в формате 5x3. Ему ассистировали Ник Шор и Олег Ли.

Отметим, что подопечные Андрея Мартемьянова одержали 5 побед в 6 последних матчах и поднялись на 8-е место в Восточной rонференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на выезде сыграет с «Куньлунем». Встреча пройдёт 6 ноября. Казанский клуб дома примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Игра тоже состоится 6 ноября.