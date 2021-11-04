Главный тренер сборной России прокомментировал возможную дисквалификацию Ничушкина

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского хоккеиста Валерия Ничушкина.

«Я прочитал эту новость в интернете, сейчас у меня никакой конкретной информации нет. Когда всё узнаем, тогда и будет понимание. С Валерой Ничушкиным мы в моей поездке по Северной Америке не встречались, но планировали созвониться», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».