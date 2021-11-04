Главный тренер сборной России прокомментировал возможную дисквалификацию Ничушкина

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского хоккеиста Валерия Ничушкина.
«Я прочитал эту новость в интернете, сейчас у меня никакой конкретной информации нет. Когда всё узнаем, тогда и будет понимание. С Валерой Ничушкиным мы в моей поездке по Северной Америке не встречались, но планировали созвониться», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.
В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».
- 4 ноября 2021
-
20:46
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:38
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
18:48
-
18:38
-
18:34
-
18:16
-
17:27
-
16:49
-
16:42
-
16:22
-
15:39
-
15:20
-
14:58
-
14:38
-
14:27
-
14:16
-
14:05
-
13:51
-
13:50
-
13:29
-
13:17
-
13:03
-
12:51